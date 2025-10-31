Affari Tuoi, la partita quasi perfetta di Marianna: il medico di Melito porta via 75mila euro

PUBBLICITÀ

Serata di tensione e scelte al limite ad Affari Tuoi nella puntata di giovedì 30 ottobre, dove protagonista è stata Marianna, 34 anni, chirurga cardiovascolare originaria di Melito e sposata con Cosimo Pio Amente, farmacista ed amico del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis.

A giocare con lei è, però, la sorella gemella Barbara, anche lei medico.

L’inizio è incoraggiante. Marianna elimina subito pacchi di valore basso, compreso l’1 euro del Veneto e i 10 euro della Sardegna, mantenendo intatta la possibilità di arrivare in fondo ai premi più alti. La prima offerta del Dottore è di 35mila euro, respinta senza tentennamenti. Stessa sorte per i 39mila proposti poco dopo.

Il gioco sembra procedere nella direzione giusta, ma la partita si complica quando cade il pacco da 100mila euro. Nonostante ciò, le offerte continuano a crescere: 43mila, poi 47mila euro, rifiutati con fermezza. “Vogliamo puntare al massimo”, dichiarano le gemelle, ribadendo la loro scelta di giocare fino in fondo.

In studio il clima si accende, tra tensione, tifo e momenti di leggerezza grazie agli interventi comici di Herbert Ballerina. Dopo una serie di mosse azzeccate, il Dottore arriva a proporre 55mila e poi 59mila euro. Anche questi rifiutati. L’obiettivo resta chiaro: arrivare all’apertura finale con la possibilità di portare a casa una cifra importante.

Il finale è un testa a testa carico di adrenalina: rimangono in gioco 200mila euro, 300mila euro e il temuto pacco nero. Marianna e Barbara respingono anche i 63mila euro. Poi l’ultimo atto. L’offerta sale a 75mila euro. Dopo un confronto rapido, questa volta accettano.

La scelta si rivela vincente: nel loro pacco c’era proprio il pacco nero, che in questa edizione vale simbolicamente 75mila euro. Marianna torna così a casa con l’esatta cifra dell’offerta finale, coronando una partita condotta con lucidità e coraggio.