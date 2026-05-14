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Rischiano di far cadere i ciclisti, paura durante la tappa Potenza-Napoli del Giro d’Italia

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Rischiano di far cadere i ciclisti, paura durante la tappa Potenza-Napoli del Giro d'Italia
Rischiano di far cadere i ciclisti, paura durante la tappa Potenza-Napoli del Giro d'Italia
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Momenti di paura durante la sesta tappa del Giro d’Italia, da Potenza a Napoli. A una cinquantina di chilometri dall’arrivo, mentre il gruppo stava procedendo a velocità sostenuta, alcuni ragazzini hanno rischiato di far cadere i corridori.

Rischiano di far cadere i ciclisti alla rotonda, paura durante la tappa Potenza-Napoli del Giro d’Italia

Due membri del gruppetto che stava attendendo il passaggio della Corsa Rosa all’interno di una rotatoria tra Marigliano e Brusciano, hanno iniziato a spingersi a vicenda, presumibilmente per scherzo, rischiando però di finire nella carreggiata su cui stava passando il plotone. Uno di loro ha perfino provato a battere il cinque a un ciclista.

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«Rispetta i corridori. Rispetta la gara. Rispetta il Giro d’Italia. Vi amiamo ai bordi della strada. Amiamo il vostro entusiasmo, amiamo che incoraggiate i corridori, amiamo che vi vestiate come fenicotteri. Ma c’è un limite da non superare. Non comportatevi come questo tizio», è il testo che accompagna il video in cui viene ripreso il gruppetto di ragazzini, condiviso e diffuso su X.

Nella tappa di ieri, da Praia a Mare a Potenza, lo spagnolo Igor Arrieta, poi vincitore, aveva dovuto evitare un “tifoso” che si era messo in mezzo alla strada per farsi riprendere dalle telecamere.

 

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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