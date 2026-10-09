Agenti investiti a Pianura, arrestato il fratello di Gennaro Ramondino

PUBBLICITÀ

Sono direttamente imparentati con Gennaro Ramondino due delle tre persone arrestate ieri sera dopo un inseguimento con la polizia per non essersi fermati all’alt sul raccordo Soccavo-Vomero.

Il bilancio è stato di due agenti feriti, medicati e dimessi dall’ospedale San Paolo con una prognosi di dieci giorni. In manette sono finiti Vincenzo Ramondino, Mario Pinto e G.R. L’arresto dei tre è avvenuto questa notte quando, a bordo di una Renault Twingo, non si sono fermati all’alt di una volante del commissariato di Pianura. Ne è così nato un inseguimento durato diversi chilometri fino a quando l’auto dei fuggitivi non ha impattato contro una volante della polizia che arrivava in senso contrario. Nell auto gli agenti hanno trovato due scaldacollo. Due agenti sono rimasti feriti mentre i tre sono stati subito bloccati.

PUBBLICITÀ

Il fratello di Gennaro Ramondino

Vincenzo Ramondino è il fratello di Genni, il giovane ucciso in un sottoscala a Pianura nell’agosto del 2024 da un amico minorenne. Un omicidio dettato da dissidi legati al mondo della droga. Il minore era infatti già sotto custodia cautelare per aver preso parte a un tentato omicidio – quello di Luca Battista – con il baby boss Massimiliano Santagata commesso in concorso con altri giovani, però tutti maggiorenni. Ramondino, secondo quanto emerso dalle indagini, aveva intrecciato dei rapporti proprio con Santagata, a capo di una ‘paranza’ del quartiere Pianura della città.

Nelle settimane precedenti era già stato sottoposto a fermo un altro indagato maggiorenne, ritenuto gravemente indiziato dei reati di favoreggiamento, occultamento e distruzione del cadavere di Ramondino e delle autovetture utilizzate per la commissione dei delitti.