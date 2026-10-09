HomeAttualità e SocietàMeteoScuole ancora chiuse domani per l'allerta arancione, l'elenco aggiornato dei Comuni
MeteoPrimo Piano

Scuole ancora chiuse domani per l’allerta arancione, l’elenco aggiornato dei Comuni

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Scuole ancora chiuse domani per l'allerta arancione, l'elenco aggiornato dei Comuni
Scuole ancora chiuse domani per l'allerta arancione, l'elenco aggiornato dei Comuni
PUBBLICITÀ

Il maltempo e la proroga dell’allerta meteo arancione fanno scattare, di nuovo, la chiusura delle scuole in diversi Comuni della provincia di Napoli. Le amministrazioni stanno adottando le ordinanze per la giornata di domani, sabato 10 ottobre, alla luce delle previsioni di forti precipitazioni e temporali.

In area nord, il sindaco di Giugliano Diego D’Alterio ha disposto per domani la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, oltre a cimitero, Villa comunale e parchi cittadini. Il provvedimento è stato adottato in seguito alla proroga dell’allerta arancione diramata dalla Protezione Civile regionale. Il primo cittadino ha inoltre invitato la popolazione a limitare gli spostamenti allo stretto necessario.

PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ