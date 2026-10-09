Scuole ancora chiuse domani per l’allerta arancione, l’elenco aggiornato dei Comuni

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Il maltempo e la proroga dell’allerta meteo arancione fanno scattare, di nuovo, la chiusura delle scuole in diversi Comuni della provincia di Napoli. Le amministrazioni stanno adottando le ordinanze per la giornata di domani, sabato 10 ottobre, alla luce delle previsioni di forti precipitazioni e temporali.

In area nord, il sindaco di Giugliano Diego D’Alterio ha disposto per domani la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, oltre a cimitero, Villa comunale e parchi cittadini. Il provvedimento è stato adottato in seguito alla proroga dell’allerta arancione diramata dalla Protezione Civile regionale. Il primo cittadino ha inoltre invitato la popolazione a limitare gli spostamenti allo stretto necessario.

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