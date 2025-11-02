PUBBLICITÀ
HomeCronacaAggredisce il 'rivale' con martello e piccone, denunciato 37enne a Succivo
CronacaCronaca locale

Aggredisce il ‘rivale’ con martello e piccone, denunciato 37enne a Succivo

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Aggredisce il 'rivale' con martello e piccone, denunciato 37enne a Succivo
Aggredisce il 'rivale' con martello e piccone, denunciato 37enne a Succivo
PUBBLICITÀ

Tensione nella tarda serata di ieri, 1° novembre 2025 a Succivo, nel Casertano, dove una lite scoppiata per futili motivi è degenerata in un’aggressione con armi improprie. I Carabinieri della Stazione di Sant’Arpino, supportati dai colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Marcianise, hanno denunciato in stato di libertà un 37enne del comune atellano per porto abusivo di armi o strumenti atti a offendere e lesioni personali.

Aggredisce il ‘rivale’ con martello e piccone, denunciato 37enne a Succivo

Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe aggredito un conoscente in via De Gasperi colpendolo con un martello e un piccone, per poi allontanarsi rapidamente a bordo di una Fiat Idea, auto a lui in uso.

PUBBLICITÀ

Le immediate indagini, condotte attraverso l’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona e la raccolta di testimonianze, hanno permesso di individuare il veicolo e rintracciare il presunto responsabile. Gli attrezzi impiegati nell’aggressione, recuperati dai militari dell’Arma, sono stati sottoposti a sequestro.

La vittima, un uomo residente a Sant’Arpino, è stata soccorsa e trasportata all’ospedale di Aversa, dove i medici gli hanno riscontrato ferite alla testa e a una gamba, giudicate guaribili in 15 giorni.

Dell’accaduto è stata informata l’Autorità Giudiziaria, mentre i Carabinieri proseguono gli accertamenti per chiarire nel dettaglio le circostanze della lite.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati