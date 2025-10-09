Aggredito con una palma a Porta Capuana: 52enne finisce al Pellegrini

PUBBLICITÀ

Momenti di paura a Porta Capuana, nel cuore di Napoli. Un uomo di 52 anni, originario dell’India, è stato aggredito da un gruppo di persone mentre si trovava in strada.

Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, l’uomo sarebbe stato circondato da sconosciuti che, senza alcun motivo apparente, lo hanno colpito violentemente con parti di una palma, ferendolo alla gamba.

Il 52enne è stato soccorso e portato al pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini, dove i medici hanno riscontrato una “ferita penetrante con presenza di corpo estraneo (acume di palma di circa 5 cm) nella regione laterale della coscia destra”. È stato dimesso con una prognosi di 14 giorni.

Sul caso indagano i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli, impegnati nel ricostruire l’intera dinamica e nel risalire ai responsabili dell’aggressione.