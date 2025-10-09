PUBBLICITÀ
HomeCronacaAggredito con una palma a Porta Capuana: 52enne finisce al Pellegrini
CronacaCronaca locale

Aggredito con una palma a Porta Capuana: 52enne finisce al Pellegrini

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
PUBBLICITÀ

Momenti di paura a Porta Capuana, nel cuore di Napoli. Un uomo di 52 anni, originario dell’India, è stato aggredito da un gruppo di persone mentre si trovava in strada.

Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, l’uomo sarebbe stato circondato da sconosciuti che, senza alcun motivo apparente, lo hanno colpito violentemente con parti di una palma, ferendolo alla gamba.

PUBBLICITÀ

Il 52enne è stato soccorso e portato al pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini, dove i medici hanno riscontrato una “ferita penetrante con presenza di corpo estraneo (acume di palma di circa 5 cm) nella regione laterale della coscia destra”. È stato dimesso con una prognosi di 14 giorni.

Sul caso indagano i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli, impegnati nel ricostruire l’intera dinamica e nel risalire ai responsabili dell’aggressione.

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it
InterNapoli.it è il primo quotidiano on-line dell'area a nord di Napoli che informa in modo preciso e puntuale l'hinterland del capoluogo partenopeo.

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati