Rapina al Quadrivio di Secondigliano, è l’ottava in dieci mesi

Ormai è diventata una triste abitudine. L’ottava rapina in dieci mesi presso il distributore Ecofuel di via Limitone di Arzano, al Quadrivio di Secondigliano. Lo scorso pomeriggio l’ennesimo raid, con due giovani in sella a uno scooter che hanno puntato una pistola contro i dipendenti della stazione di servizio, facendosi consegnare l’incasso.

La stessa modalità utilizzata nelle precedenti rapine: azione fulminea, volto coperto e fuga immediata. Il gestore del distributore si ritrova così, ancora una volta, a fare i conti con una criminalità sempre più spregiudicata. L’ultimo assalto era avvenuto nel maggio scorso e anche in quell’occasione due rapinatori avevano preso di mira il distributore.

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Come mostrano le immagini di videosorveglianza, i due malviventi, armati e incappucciati, si sono avvicinati a uno dei dipendenti della stazione che, come prima reazione, ha tentato la fuga. Raggiunto dai rapinatori, entrambi a bordo di uno scooter con la targa coperta, è stato costretto a consegnare il denaro. I banditi sono poi fuggiti con un bottino di circa 500 euro.