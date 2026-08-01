Terremoto Pozzuoli, il dramma del commerciante Cesare: “Distrutti 32 anni di sacrifici”

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Il terremoto che ha colpito i Campi Flegrei non ha lasciato solo abitazioni danneggiate. Tra le attività costrette a fermarsi c’è anche quella di Cesare, commerciante di Pozzuoli, che dopo oltre trent’anni di lavoro si è visto costretto a svuotare il proprio negozio a causa dell’inagibilità dell’edificio che lo ospita.

Con amarezza e occhi lucidi racconta il timore di perdere quanto costruito in una vita.

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«Assolutamente sì. Dopo 32 anni, da un momento all’altro, ti ritrovi in mezzo alla strada. È come se si fossero vanificati i 32 anni di storia della mia azienda».

L’attività si occupa della vendita di attrezzature e forniture per ufficio, ma ora il futuro è tutto da riscrivere.

«Noi vendiamo attrezzature e materiale per ufficio. Oggi mi ritrovo a dover sgomberare tutto perché il palazzo è stato dichiarato inagibile e dobbiamo trovare una soluzione».

Alla domanda sulla possibilità di riaprire nello stesso stabile, Cesare non nasconde il proprio pessimismo.

«Credo proprio di no. Non ci sono le condizioni per poter riaprire. Il palazzo è totalmente pericolante e stiamo facendo l’impossibile per liberare i locali nel più breve tempo possibile».

Il commerciante punta poi il dito sulla mancanza di interventi strutturali di prevenzione.

«Sono stati fatti soltanto dei controlli sommari, ma non è stata eseguita alcuna prevenzione a livello strutturale. Parliamo di edifici storici e purtroppo questa situazione oggi presenta il conto».

Nel frattempo l’unica priorità è salvare ciò che è possibile per tentare di ripartire.

«Per il momento stiamo trasferendo tutto in un deposito che abbiamo a disposizione. Poi cercheremo di riprendere l’attività nel più breve tempo possibile, anche se sicuramente non sarà nella sede in cui siamo stati fino a oggi».

Per Cesare, come per molti altri imprenditori dell’area flegrea, il sisma non ha provocato soltanto danni agli edifici, ma ha messo a rischio anni di lavoro, investimenti e sacrifici, aprendo ora una nuova fase fatta di incertezze e della difficile ricerca di una ripartenza.