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Un ragazzo di appena 18 anni è stato aggredito e colpito a bottigliate da due fratelli ad Aversa. E’ la denuncia del deputato Francesco Emilio Borrelli, che ha raccolto la segnalazione.

Aggressione choc ad Aversa, giovane colpito a bottigliate in testa da due fratelli

Secondo la ricostruzione dei fatti denunciata, la vittima è stata inizialmente avvicinata da uno dei due aggressori che, all’improvviso e senza alcuna provocazione, gli ha sferrato un violento pugno al volto. Una volta caduto a terra, è sopraggiunto il secondo fratello, che gli ha spaccato una bottiglia in testa, scatenando una sequenza di calci e pugni.

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Il giovane è stato inoltre colpito ripetutamente con un orologio utilizzato a mo’ di tirapugni. Solo grazie all’intervento di alcuni avventori presenti nel locale la vittima è riuscita a divincolarsi e a scappare in strada, dove è stata raggiunta dai genitori e immediatamente trasportata in ospedale. Fortunatamente, dopo le cure del caso, è stato dimesso con una prognosi di 7 giorni.

Già ad agosto scorso c’era stato un pestaggio ad Aversa che vedeva coinvolto uno dei due fratelli, in quell’episodio era stato lui a riportare gravi ferite. Un caso che aveva già sollevato l’indignazione della cittadinanza e su cui erano intervenuti duramente il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli e Francesco Mincione, referente territoriale di Europa Verde, che su questa ennesima vicenda hanno dichiarato: “Siamo di fronte a soggetti pericolosi e recidivi, che evidentemente si sentono intoccabili e credono di poter agire con totale impunità nelle nostre città. Quanto accaduto la sera del 30 ottobre è inaccettabile e ripugnante. Pretendiamo che tutti i soggetti coinvolti in tali episodi siano immediatamente assicurati alla giustizia e puniti con la massima severità prevista dalla legge. Non possiamo più tollerare che la sicurezza dei nostri giovani venga calpestata da branchi di violenti. Aversa si trova purtroppo, sempre più spesso, al centro di fatti di cronaca nera che generano insicurezza e paura tra i cittadini, le famiglie e i commercianti. È urgente e non più rinviabile un intervento straordinario delle istituzioni e delle forze dell’ordine per potenziare il controllo del territorio, aumentare i presidi di sicurezza e restituire tranquillità alla nostra comunità”.