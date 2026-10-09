Agguato ai Quartieri Spagnoli nella notte, gambizzato 38enne

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Un uomo ferito a colpi di pistola e una nuova notte di violenza a Napoli. L’episodio si è verificato nelle scorse ore e, secondo i primi riscontri investigativi, l’agguato sarebbe avvenuto nel cuore dei Quartieri Spagnoli, dove da mesi si registrano tensioni tra gruppi di giovanissimi in lotta per il controllo del territorio.

La vittima è stata accompagnata in auto al pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini poco dopo l’una di notte. Chi era con lui lo ha lasciato davanti all’ingresso della struttura sanitaria, per poi allontanarsi rapidamente. L’uomo, che presentava ferite d’arma da fuoco agli arti inferiori, è stato preso in carico dai sanitari e trasferito in chirurgia.

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Sul posto sono intervenute le volanti dell’Ufficio prevenzione generale della Questura di Napoli, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto e individuare i responsabili.

Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c’è quella di un agguato maturato nel contesto delle tensioni che da tempo interessano i Quartieri Spagnoli, teatro di contrasti tra giovani intenzionati ad affermare il proprio potere nella zona. Al momento, tuttavia, non viene esclusa alcuna pista. Le indagini proseguono per chiarire il movente della sparatoria e verificare eventuali collegamenti con altri episodi di violenza registrati nella stessa notte a Napoli.