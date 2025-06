Agguato alla Sanità, due giovani in codice rosso

PUBBLICITÀ

Erano nei pressi di un locale al rione Sanità quando sarebbero stati avvicinati da due uomini in sella ad uno scooter che avrebbero esploso contro di loro dei colpi di pistola. Due giovani di 22 e 23 anni si trovano adesso in codice rosso all’ospedale Vecchio Pellegrini: uno di loro è stato centrato al torace mentre l’altro alla gamba destra. Sono subito stati operati per la gravità delle ferite riportate. Il giovane colpito in petto sarebbe in particolare in pericolo di vita. Indagini in corso per accertare movente e dinamica dell’agguato

