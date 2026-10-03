Agguato alle Case Nuove, ferito il ras Pistone: è ricoverato in gravi condizioni

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Serata di sangue a Napoli. Quattro colpi d’arma da fuoco hanno condotto in terapia intensiva il 30enne Emanuele Pistone. Il ferimento è avvenuto intorno alle 22 all’interno delle cosiddette Case Nuove. Un vero e proprio agguato di stampo camorristico si è consumato tra via Luigi Serio e via Antonio Toscano. L’uomo, indicato da diverse informative di polizia come un ras emergente, è stato raggiunto dai proiettili esplosi da distanza ravvicinata. Lo hanno colpito a entrambe le gambe, a una spalla e a un gluteo.

Pistone è stato subito accompagnato al vicino ospedale Pellegrini e risulta ricoverato in terapia intensiva. La prognosi è riservata e le sue condizioni sarebbero gravi. Sul posto sono arrivati gli agenti dell’ufficio Prevenzione generale e del commissariato Vicaria-Mercato, insieme poi ai colleghi della Squadra mobile. Si tratta del secondo ferimento nella zona dopo quello avvenuto la settimana scorsa di Umberto Cella. Anche nella zona delle Case Nuove e di piazza Mercato si registra un clima di escalation crescente con due fronti contrapposti, da una parte i Caldarelli-Papi e dall’altro i Marigliano, fino a qualche anno fa ‘costola’ dei Contini nella zona.

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