Agguato in provincia di Napoli, indagini sulla nuova faida dell’hinterland

Potrebbero esserci nuovi venti di faida nell’hinterland partenopeo. La scorsa notte il 49enne Salvatore Belmonte, conosciuto negli ambienti criminali come ‘Totor Napl e not’ è stato ferito da colpi di arma da fuoco a Casoria. Secondo la prima ricostruzione si sarebbe presentato al Pronto Soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore con una ferita Nella struttura sono intervenuti gli uomini del commissariato di Afragola (diretto da Gian Vito Zazo) che hanno subito avviato le indagini: si teme una ripresa dell’escalation criminale nella zona. L’ultimo arresto di Belmonte risale ad inizio 2019: fu bloccato durante una perquisizione in un appartamento a Casoria. Gli agenti trovarono un borsone contenente un fucile a pompa, una pistola Taurus calibro 44, ed una «Beretta» 7.65, oltre a numerose munizioni. Sequestrati anche buoni fruttiferi, carte d’ identità, patenti, assegni bancari, timbri di diversi Comuni e materiale per la falsificazione di dodumenti

