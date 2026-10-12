Agguato nel Salernitano, ex assessore centrato dal colpo di pistola

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Un ex politico è stato vittima di una violenta aggressione a Foce Sele, a Capaccio Paestum. Stamattina è stato pestato e ferito con un colpo d’arma da fuoco al ginocchio. Dopo l’aggressione, qualcuno ha anche dato fuoco alla sua auto, utilizzando del liquido infiammabile. La vittima qualche anno fa ha ricoperto anche la carica di assessore comunale. L’uomo è stato trovato riverso nei pressi di uno stabilimento balneare. Soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato d’urgenza in ospedale ad Eboli. Non sarebbe in pericolo di vita.

Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Agropoli per ricostruire dinamica e movente. Non è escluso che il pestaggio sia maturato al culmine di una lite. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno provveduto a domare le fiamme dell’auto incendiata che, intanto, avevano lambito anche lo stabilimento balneare attiguo.

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