Alessandro morto a Gragnano, alla guida dei bulli ci sarebbe l’ex fidanzatina

A guidare la gang di bulli che avrebbe spinto il 13enne di Gragnano a togliersi la vita lanciandosi da una finestra di casa sua ci sarebbero due ragazze. Una di queste sarebbe la sua ex fidanzatina. Sarebbe stata lei – anticipa Il Mattino – ad aver organizzato una ferocissima vendetta contro di lui dopo aver ricevuto un rifiuto.

Oggi alle 15 l’autopsia sul corpo di Alessandro

Oggi alle 15 sarà conferito l’incarico al medico legale per l’autopsia sulla salma del 13enne. A Gragnano, il sindaco Nello D’Auria ha annunciato il lutto cittadino in occasione dei funerali del ragazzo che si celebreranno verosimilmente domani.

Aggressioni, minacce e insulti da parte di 6 bulli: “Tra poco toglierò il disturbo”

Il 13enne sarebbe stato bersaglio di aggressioni, minacce, insulti e intimazioni a togliersi la vita, fino al punto da portare il ragazzo a scrivere alla fidanzata: “Tra poco toglierò il disturbo”. Sono finora sei, cinque minori e un maggiorenne, i soggetti identificati come presunti autori dei messaggi di insulti e minacce inviati sul telefonino di Alessandro, il 13enne di Gragnano morto giovedì scorso. Sul loro conto sono in corso approfondimenti, condotti di pari passo tra la procura di Torre Annunziata – che ha aperto un fascicolo ipotizzando il reato di istigazione al suicidio – e la procura del tribunale per i minorenni di Napoli. Sarebbero imminenti le iscrizioni nel registro degli indagati. Anche per consentire la nomina di periti di parte in vista dell’autopsia, la cui data è fissata per oggi alle 15.

L’ultimo messaggio inviato alla fidanzatina

Uno degli ultimi messaggi ad essere partito dal cellulare di Alessandro è quello inviato alla sua fidanzatina. In quelle poche parole potrebbe esserci l’addio del tredicenne. Morto giovedì scorso dopo essere precipitato dalla finestra dell’appartamento di famiglia posto al quarto piano di via Lemma. Quello che in un primo momento era stato ritenuto un incidente con il passare dei giorni assume connotazioni inquietanti. Ora la pista prevalente è che il ragazzo possa essere stato spinto a togliersi la vita. Dall’esame del suo telefonino emergono infatti gli insulti e le minacce che avrebbe subito da un gruppo di giovani cyberbulli. In uno di questi messaggi sarebbe stato scritto esplicitamente: “Ucciditi”.