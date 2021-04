Chissà cosa gira in questo momento nella testa di Gianluigi Buffon, che da qui a breve protrebbe ritrovarsi come presidente della Juventus il compagno della sua ex moglie Alena Seredova: dovrebbe, infatti, essere Alessandro Nasi a prendere il posto di Andrea Agnelli, reduce dalla figuraccia Superlega.

Addio Superlega, John Elkann pronto a far fuori Andrea Agnelli

Secondo il Corriere della Sera, John Elkann potrebbe affidarsi ad Alessandro Nasi, cugino di Andrea Agnelli e presidente di Comeau, azienda che opera nel campo della robotica industriale.

Alessandro Nasi è il compagno di Alena Seredova: ha anche una figlia con l’ex di Buffon

Alessandro Nasi è però noto anche nel mondo del gossip. Dal 2015 è, infatti, il compagno di Alena Seredova, con la quale lo scorso anno ha avuto una bambina (Vivienne). Sul suo profilo Instagram l’ex moglie di Buffon racconta da mesi la sua vita serena da mamma che ha a che fare con pannolini, bagnetti, prime pappe e passeggiate al parco. Abitudini alle quali potrebbe presto aggiungere quella di tornare a seguire la Juventus, così come accadeva ai tempi del matrimonio con il portiere campione del mondo.

SE VUOI RESTARE SEMPRE AGGIORNATO VISITA IL NOSTRO SITO INTERNAPOLI.IT O SEGUICI SULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK