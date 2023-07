Ambulanza dirottata a Napoli, il parente schiaffeggia l’autista

Ieri pomeriggio intorno alle ore 16 l’ambulanza India di Scampia è stata chiamata nel rione Luzzatti per soccorrere un uomo in stato “confusionale con rilascio sfinterico”. Quindi i sanitari lo hanno portano in ambulanza ma, durante il passaggio della persona sulla barella, alcuni ragazzi si sarebbero avvicinati al personale 118 e, prendendo a pugni il mezzo di soccorso, li avrebbero obbligati a seguirli da un altro paziente residente nel palazzo vicino. Dunque l’equipaggio sarebbe stato minacciato e, addirittura, l’autista avrebbe ricevuto 2 schiaffi da un parente. Subito è partita l’allerta alla polizia.

I soccorritori sarebbero stati costretti a lasciare in strada il primo paziente, fuggito per la paura, e a caricare l’altro in arresto cardiaco insieme al medico della postazione Aeroporto anche lui minacciato. Il 118 di Scampia ha trasportato il paziente in arresto presso l’ospedale del Mare, mentre il primo uomo sarebbe stato soccorso dall’autista e dall’infermiere della ambulanza aeroporto arrivato sul posto come supporto medicalizzato al mezzo di Scampia.

La pagina Nessuno Tocchi Ippocrate ha denunciato l’accaduto: “NON È PIÙ TOLLERABILE LAVORARE IN QUESTE CONDIZIONI! DIROTTARE UNA AMBULANZA CHE GIÀ SI STAVA OCCUPANDO DI UN CODICE ROSSO È UNA COSA CHE NON ACCADE NEMMENO NELLE FAVELAS E NEI TERRITORI DI GUERRA! SIAMO INDIGNATI!”