‘L’amica geniale’, brutte notizie per i fan della serie: cambiano i volti di Lila e Lenù

Non solo lo ‘sconforto’ per l’ultima puntata de ‘L’amica geniale‘, ma anche una brutta notizia, per i fan, che seguirà il finale della serie. Gaia Girace e Margherita Mazzucco, rispettivamente i volti di Lila e Lenù, non saranno più le protagoniste della serie a partire dalla prossima stagione. Inevitabile, dunque, il ‘Totò Amica Geniale’ che è già partito sul web.

Le ipotesi sull’attrice che potrebbe interpretare Lenù

Stando a vecchie indiscrezioni circolanti online, potrebbe essere Alba Rohrwacher a ricoprire il ruolo di Elena ‘Lenù’. Sua è anche la voce narrante di Lenù fin dal primo episodio della serie. Una serie di indizi, quindi, che rafforzano l’ipotesi. Anche il nome di Serena Autieri è tra le opzioni.

Le ipotesi sull’attrice che potrebbe interpretare Lila

Diversi anche i nome per chi dovrà interpretare il ruolo di Lila. Le preferite sono Luisa Ranieri e Irene Maiorino. Quest’ultima ha già recitato in serie come I bastardi di Pizzofalcone, Gomorra: La serie e, più di recente, Il Commissario Ricciardi. Allo stesso tempo, tra i più quotati, c’è il nome di Serena Rossi, nonostante lei stessa ha dichiarato in passato di essere stato bocciato al provino per la parte. “Un provino che non ho superato? È successo con L’amica geniale. Mi hanno chiamato per la parte di Lila. In quel periodo ero impegnata sul set di Mina Settembre. Mi sono chiesta come sarebbe andata se avessi avuto più tempo per prepararmi. Era un bel ruolo di donna forte”, ha spiegato.

In attesa di conferme…

Al momento non c’è ancora nessuna conferma. Si tratta, dunque, di semplici ipotesi che però potrebbero trovare conferma tramite una serie di indizi. Non resta altro da fare che attendere ulteriori sviluppo e scoprire, finalmente, chi saranno i prossimi volti di Lila e Lenù, che negli ultimi anni continuano a tenere incollati allo schermo milioni e milioni di italiani.