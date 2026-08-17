Ancora sangue in strada a Napoli, uomo accoltellato al torace e alla schiena

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Un uomo è stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Pellegrini di Napoli dopo essere stato colpito da diverse coltellate. La vittima, arrivata al pronto soccorso nelle prime ore della mattinata, non aveva con sé alcun documento d’identità e al momento non è stata ancora identificata.

L’allarme è scattato intorno alle 4.20, quando i carabinieri sono intervenuti presso il nosocomio del centro storico dopo la segnalazione di un uomo ferito con diverse lesioni compatibili con colpi di arma da taglio.

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Coltellate al torace, alla schiena e alla mano

Secondo una prima ricostruzione, il ferito avrebbe riportato ferite al torace, al dorso e alla mano destra. Le sue condizioni hanno reso necessario un delicato intervento chirurgico eseguito dai medici del Pellegrini.

Nonostante la gravità delle lesioni, l’uomo non sarebbe in pericolo di vita. Al termine dell’operazione è stato ricoverato e resta sotto osservazione.

Ferito senza documenti, indagini sull’identità

La vittima non aveva alcun documento al momento del ricovero. Gli investigatori ritengono che possa essere di origini nordafricane, ma sono ancora in corso tutti gli accertamenti necessari per identificarla con certezza.

Proprio l’assenza di documenti rappresenta uno degli aspetti centrali dell’indagine avviata dai carabinieri.

Aggressione nel centro storico

Le prime verifiche effettuate dai militari dell’Arma hanno consentito di individuare il luogo della presunta aggressione in vico Sopramuro Ave Gratia Plena, nel cuore del centro storico cittadino.

Resta da chiarire cosa sia accaduto e quale sia il movente del ferimento. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e analizzando eventuali immagini di videosorveglianza presenti nella zona per ricostruire gli ultimi movimenti della vittima e individuare i responsabili.

L’uomo, intanto, resta ricoverato in ospedale mentre proseguono le indagini dei carabinieri per fare piena luce sull’episodio.