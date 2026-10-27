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Omicidio Bacioterracino alla Sanità, arrestato il ras del clan Pecorelli

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
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Omicidio Bacioterracino alla Sanità, arrestato il ras del clan Pecorelli
Omicidio Bacioterracino alla Sanità, arrestato il ras del clan Pecorelli
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Quel video fece il giro del mondo. Un killer della camorra che uccise il suo bersaglio in mezzo a decine di persone. Questa è la storia dell’omicidio di Mariano Bacioterracino avvenuto il 12 maggio 2009 in via Vergini del rione Sanità.

Stamattina è stato eseguito un ordine di arresto a carico di Oscar Pecorelli e a carico di un suo affiliato, ritenuto responsabile di aver guidato lo scooter dal quale è poi sbucato il killer. Come riporta il Mattino, l’indagine è stata condotta dal pm della Dda di Napoli Maria Sepe che ha ricostruito il ruolo del presunto mandante e del presunto complice del delitto fuori la caffetteria.

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Omicidio Bacioterracino, l’assoluzione di Apice

Il presunto esecutore materiale, Costanzo Apice, è stato assolto poiché per la Cassazione non c’era piena corrispondenza tra le immagini e la sua sagoma. L’omicidio Mario Bacioterracino ebbe un’enorme eco mediatico per la decisione della  Procura di Napoli, che decise di pubblicare il video dell’agguato.

 

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