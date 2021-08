Colpo a centrocampo per il Napoli, dal Fulham arriva André Zambo Anguissa. Il camerunense, riporta Sky Sport, è atteso a breve in Italia dove sosterrà le visite mediche prime di porre la firma sul contratto che lo legherà al Napoli per i prossimi anni.

Adl aveva già da tempo l’accordo con il calciatore, ma solo nelle ultime ore si è sbloccata la trattativa: prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni.

Il Napoli piazza il colpo a centrocampo, è fatta per Anguissa

Ultime ore di mercato anche per il Napoli, che da un lato deve sfoltire la rosa a disposizione di Spalletti con le ultime uscite e dall’altro regalare all’allenatore toscano l’innesto giusto in mezzo al campo per completare la mediana, ad oggi già orfana di Zielinski e Demme.

Per farlo, secondo quanto riportato da Sky Sport, gli azzurri avrebbero riallacciato nelle ultime ore i rapporti con il Fulham per Anguissa, centrocampista classe 1995 del Camerun che regalerà a Spalletti la quantità giusta in mezzo al campo. Dopo la vittoria con il Genoa, affare ormai in dirittura d’arrivo per presentarsi dopo la sosta con un centrocampista in più.

Chi è Anguissa, il nuovo centrocampista del Napoli

Centrocampista centrale con spiccate attitudini difensive, 184 centimetri e un bel po’ di muscoli. Nato a Yaoundé, alfiere della Nazionale del Camerun, Anguissa in occasione della quarta giornata di Championship con lo Stoke City andata in scena sabato ha guardato l’intera partita dalla panchina.