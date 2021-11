Lutto per Andrea Dal Corso e Teresa Langella, il triste annuncio su Instagram

Un buongiorno di dolore quello di stamattina per Andrea Dal Corso. Il 34enne, imprenditore vinicolo e compagno di Teresa Langella, ha condiviso un post commovente in cui saluta la propria nonna appena scomparsa.

Nella giornata di oggi l’ex concorrente di Uomini e Donne ha annunciato di aver perso la propria nonna, Pierina. Nella didascalia del post, Andrea ha spiegato di aver perso la seconda mamma – chiamata da lui ‘occhi cielo’ – che gli ha insegnato tantissimo. Le foto ritraggono la nonna ed i diversi momenti di vita condivisi insieme a leo.

Attualmente, Andrea sta vivendo la sua storia d’amore con Teresa Langella, ex tronista di Uomini e Donne. Il programma, edizione 2018/19, li ha fatti incontrare. Inizialmente la 29enne di Napoli ha rifiutato Andrea, per poi ritornare da lui ed iniziare definitivamente la loro storia d’amore. Dall’estate del 2021, i due vivono insieme.

Le altre notizie | Teresa Langella choc, l’ex tronista napoletana: “Molestata da un medico”

“ Nel cuore della notte ho deciso di abbracciare il mio dolore “. Così Teresa Langella, ex tronista di Uomini e donne, ha annunciato ai suoi fan di avere iniziato il lungo cammino giudiziario per denunciare un medico chirurgo, che avrebbe abusato di lei.

La 29enne napoletana, tronista della trasmissione di Maria De Filippi nel 2019 ha testimoniato in un’aula di tribunale contro un professionista. Questo l’avrebbe molestata durante un visita medica a cui l’ex tronista si era sottoposta mesi fa. Teresa Langella ha denunciato il medico dopo l’abuso.

La denuncia choc di Teresa Langella

Oggi però, all’inizio del processo che la vede accusare il medico, la modella e speaker radiofonica ha deciso di raccontare ai suoi fan il doloroso momento che sta attraversando: “ Ho vissuto nella convinzione di potere insabbiare il ricordo, che il tempo potesse cambiare le cose. Il tempo non ha cambiato nulla. La soluzione è stata gridare: ‘BASTA!’. Oggi in quell’aula ho guardato dritto negli occhi il giudice e raccontare come mi sono sentita mi ha resa libera. Un medico chirurgo mi ha molestata utilizzando il suo ruolo per approfittare di me. Ok… sono riuscita a dirlo e mi tremano le mani “.

Nei giorni scorsi Teresa Langella nota al pubblico per essere una ex tronista di Uomini e Donne ha spiazzato tutti sui social, per aver trovato il coraggio di confessare di essere stata molestata in passato. La fidanzata di Andrea Dal Corso nelle scorse ore quando uno dei suoi fan le ha detto di aver visto i suoi occhi tristi e un po’ persi, si è lasciata andare a un’amara ammissione:

Di recente Teresa Langella si è resa protagonista di un gesto molto coraggioso, poichè ha denunciato delle molestie passate. L’ex tronista di Uomini e Donne, sempre abbastanza attiva sui social quando uno dei suoi tanti follower le ha detto di essersi accorto della sua tristezza dal suo sguardo, ha risposto con queste parole: “Quanto mi conoscete. E’ incredibile”. Dopo aver confermato di sentirsi persa, Teresa ha continuato a essere sincera: “E non del tutto serena“.