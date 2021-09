Osimhen, Ospina ed Elmas rischiano di saltare Leicester-Napoli.

Sono scesi regolarmente in campo contro la Juventus, ma Ospina, Osimhen ed Elmas rischiano di saltare la trasferta di Leicester in Europa League. I 3 sono infatti rientrati, con le rispettive nazionali, da “zone rosse”, ovvero paesi ritenuti ad alto rischio contagio Covid.

Per potersi imbarcare per l’Inghilterra insieme al resto della squadra, Osimhen e company dovranno recarsi all’ambasciata britannica a Roma. Lì dovranno ricevere un’esenzione speciale che gli possa garantire il viaggio. L’Inghilterra, infatti, ha una lunga lista rossa legata al Covid. Chi proviene da quei paesi, o è passato da lì nei 10 giorni antecedenti all’arrivo, dovrà seguire una quarantena di 10 giorni.

Leicester-Napoli, la richiesta all’Uefa

Inoltre l’Uefa, su segnalazione del Napoli e di altre squadre che devono disputare incontri di Coppa in Inghilterra e che si trovano nella stessa situazione, ha chiesto una deroga al Governo britannico, ma fino ad ora non c’è stata risposta. Per il Napoli si tratterebbe di un problema non da poco dover rinunciare soprattutto a Ospina, vista l’indisponibilità di Meret e la necessità di poter utilizzare tra i pali, in caso di diniego del permesso, soltanto i giovani Marfella e Idasiak. In caso di assenza di Osimhen sarebbe pronto invece Petagna, con il resto dell’impianto della squadra da verificare nei prossimi giorni a causa dei problemi fisici che mettono in dubbio la presenza di più di un titolare.

Leicester-Napoli, aperto il settore ospiti

Ad ogni modo ieri il Napoli ha comunicato di essere stato informato dall’Uefa che è stata autorizzata l’apertura del settore ospiti. Nella giornata di domani saranno rese note le modalità di messa in vendita dei biglietti.