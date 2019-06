Anticipazioni Temptation Island 2019, dopo 4 ore si è già lasciata la prima coppia

Partirà lunedì 24 giugno la nuova edizione di Temptation Island 2019. La prima puntata andrà in onda su Canale 5 e, come al solito, al timone del programma ci sarà Filippo Bisciglia. Le coppie saranno le seguenti: Nunzia e Arcangelo; David e Cristina; Massimo e Ilaria; Nicola e Sabrina; Jessica e Andrea e Katia e Vittorio. Nessuna delle coppie è sposata ed ha figli e, tutte, hanno deciso di mettere in discussione la solidità del loro rapporto, per ricevere delle certezze sulle rispettive storie d’amore. I concorrenti sbarcheranno su un’isola in Sardegna e vivranno isolate dal resto del mondo. Da una parte i maschi trascorreranno il tempo con tredici donne single, dall’altra invece le fidanzate con 13 tentatori.

Intanto, sul profilo social del programma, è stata pubblicata la prima foto del gruppo.

Una coppia è già scoppiata

Dopo solo quattro ore dall’inizio delle registrazioni, il fidanzato di una ragazza è stato convocato per ben due volte nel “pinnettu”, una capanna dove c’è un monitor attrezzato per queste situazioni, per far sì che vedesse con i suoi occhi cosa stava succedendo. Al secondo richiamo, il giovane pare abbia reagito male. Pare che la coppia, adesso, sia prossima alla rottura.

A poche settimane dall’inizio della nuova stagione di Temptation Island 2019 sono state ufficializzare le prime due coppie che prenderanno parte allo show. Filippo Bisciglia, storico conduttore del programma cult dell’estate di Canale 5, nei giorni scorsi aveva infiammato l’attesa con una serie di post su Instagram. E adesso arrivano i primi fidanzati che parteciperanno al reality, targato Fascino, dove i fidanzati metteranno a dura prova il loro amore. Lo spot tv del programma ha ufficializzato la presenza di Katia e Vittorio. Lui dice di essere più innamorato di lei, Katia invece si presenta come una ragazza che vuole i suoi spazi e la sua libertà.

Una coppia che sta insieme da anni ma con una differenza sul “livello di amore”. Entrambi ammettono infatti che è Vittorio a provare qualcosa di più di lei mentre Katia si prende tutte le libertà che gli vengono concesse. Vittorio nel promo ha dichiarato:

Ho deciso di partecipare a Temptation Island per misurare quanto, effettivamente, mi ama Katia. Quello che provo io è un po’ di più rispetto a quello che prova lei per me.

Katia invece ha detto:

Mi prendo tutte le libertà dall’inizio perchè lui me le ha fatte sempre andar bene tutte. Io faccio quello che mi fa star bene, in primis a me stessa. Poi viene tutto il resto.

La seconda coppia di Temptation Island

Svelata anche la seconda coppia, Jessica e Andrea con lei che è arrivata addirittura a disdire il matrimonio.

Al momento sono solo due le coppie ufficiali annunciate dalla produzione, ma già promettono scintille.