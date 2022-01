Antigenici e molecolari nel bollettino, schizzano i dati Covid in Campania. Nappi e Caldoro: “De Luca mente”

Caldoro e Nappi attaccano De Luca sulla scuola. Queste le dichiarazioni dell’ex candidato Presidente: “Il Tar conferma il fallimento di De Luca. Noi lo diciamo da tempo come opposizioni”. Così Stefano Caldoro, capo della opposizione di centrodestra in Regione Campania, a Tele club Italia. Leggendo il dispositivo dei magistrati dice “De Luca non ha fatto nulla o ha fatto male e sulla sanità, soprattutto per le risposte ai più piccoli, c’è stata una “carente previsione di adeguate misure preordinate a scongiurare il rischio, ampiamente prevedibile, di “collasso”,queste le parole dei Giudici del tribunale . E non si può risolvere chiudendo le scuole” ed “evitare un pericolo ampiamente prevedibile solo a voler considerare il recente passato “ per citare ancora i magistrati del TAR .Per Caldoro, è la sua sintesi, “serve riorganizzarsi “ e chiede che “il Governo commissari la Regione”.

Sollecitato sulla dad e sullo scontro ‘Governo- Regione’ e sulle parole di De Luca contro Draghi glissa “o non sta bene o vuole imbrogliare. Così non si può andare avanti”. Sul voto per i Grandi Elettori per il Quirinale è chiara la posizione “il Centrodestra è stato unito in Regione. Per il Quirinale assicurato il pieno sostegno a Berlusconi”.

Anche Severino Nappi della Lega si lancia contro De Luca: “Ciò che De Luca fa con i dati dei contagi in Campania è inquietante: dichiara e omette i dati dei test rapidi a seconda di come gli conviene, creando in questo modo allarmismo tra i campani e, purtroppo, anche danni economici seri. Da De Luca ci saremmo aspettati di tutto, ma una gestione così scellerata dell’emergenza no. Mai come ora, è il momento di dire la verità: De Luca dica ai cittadini se e quanto sono in pericolo. Basta giocare con la salute e la vita dei campani!”

