Arbitro picchiato a Qualiano, la follia del giocatore del Posillipo

Ieri sera verso le 18 i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Giugliano in Campania sono intervenuti nello stadio Comunale Santo Stefano a via Giovanni Falcone.

Poco prima – al termine della partita di calcio Under 19 tra Rangers Qualiano 1998 e Accademy Posillipo Calcio U19 – l’arbitro 19enne era stato aggredito da un giocatore della squadra ospite.

Dai primi accertamenti è emerso che il giocatore di 17 anni aveva colpito il direttore di gara con un pugno all’occhio sinistro. L’arbitro al momento si è riservato di sporgere querela.

I carabinieri e gli agenti della polizia locale hanno gestito prima il deflusso della squadra ospite e poi hanno fatto andare via l’arbitro. Nessuna criticità di ordine pubblico.

