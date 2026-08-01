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Ha compiuto 19 anni lo scorso Giugno ed è già un novello topo d’auto: Spierto Antonio, di Giugliano, si è recato con dei complici non identificati a Cesa e si è impossessato della Fiat 500 Abarth appena immatricolata, parcheggiata su pubblica strada.

Da Giugliano a Cesa per rubare una 500 Abarth, arrestato e già scarcerato

Ha fatto male i conti, però, perché i Carabinieri di Villaricca lo hanno beccato in flagranza di reato e gli hanno stretto le manette ai polsi, mentre i complici si sono dileguati. Giudicato con il rito direttissimo, il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, accogliendo la richiesta dell’avvocato Luigi Poziello, lo ha immediatamente rimesso in libertà con l’obbligo di firma presso i Carabinieri di Giugliano, in attesa che vengano svolte ulteriori indagini per addivenire ai complici, atteso che il giovane arrestato non ha voluto fornirne le generalità.

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All’interno dell’abitacolo della Yaris utilizzata da Spierto i militari hanno trovato alcuni attrezzi da scasso e il libretto di circolazione della Fiat 500 sfuggita al controllo. L’auto risultava oggetto di un furto commesso poco prima a Cesa. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato in via Bologna. Nelle vicinanze si trovava una Fiat 500 guidata da un altro uomo. Quando i militari hanno azionato i lampeggianti e le sirene, entrambi i veicoli hanno accelerato. I carabinieri sono riusciti a bloccare la Yaris, mentre la Fiat 500 si è dileguata.