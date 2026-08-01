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La scossa di terremoto di magnitudo 4.7 che ha colpito Napoli e i Campi Flegrei è stata la più forte registrata negli ultimi 40 anni nell’area. Il sisma, avvertito in tutto il capoluogo campano, ha provocato 26 feriti, due dei quali gravi, e danni soprattutto a Pozzuoli, dove sono crollati due edifici disabitati e una banchina del porto è rimasta danneggiata. Danni anche a Bacoli. Dopo la scossa principale, lo sciame sismico è ancora in corso.

Le parole della moglie di Mariano Rolfo, ricoverato in codice rosso: “Mio marito vivo per miracolo”

Di seguito, le parole di Rossella Cappelli, la moglie di Mariano Rolfo estratto vivo dal figlio Alessandro dopo il crollo del costone ieri in via sottopassaggio Savino Vitagliano a Pozzuoli e ricoverato ora all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli.

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“Mio marito stava caricando le valigie in auto perché dovevamo partire. Poi è venuto il terremoto, questa montagna ha iniziato a crollare e mio figlio, non so come, è riuscito a strappare mio marito dalla macchina nella quale era rimasto bloccato. Poi qualcuno l’ha raccolto e me lo sono ritrovato nella macchina di persone gentilissime, l’hanno portato in ospedale e ora è ricoverato con diverse fratture. Ha l’ossigeno e la situazione è abbastanza critica”.

E poi ancora: “Quella montagna era già pericolante e già due anni fa avevamo fatto denuncia, ma è volatilizzata e di fatto oggi siamo salvi per miracolo. Non avremmo mai pensato di trovarci in una situazione del genere: tutt’al più pensavamo sarebbe crollato qualche masso, ma il nostro giardino è ricoperto di massi enormi che hanno distrutto la mia macchina, che ora non c’è più. Non so come mio figlio abbia fatto a tirare fuori mio marito dall’auto, c’era una nube bianca tutt’intorno e non si vedeva più nulla, io urlavo e nessuno rispondeva. Il nostro palazzo è, almeno all’esterno e apparentemente, in perfette condizioni, ma verranno fatte sicuramente delle visure per accertare la cosa”.