PUBBLICITÀ
HomeCronacaArrestato a Pozzuoli con stecche di contrabbando e 50 ordigni, già scarcerato...
CronacaCronaca locale

Arrestato a Pozzuoli con stecche di contrabbando e 50 ordigni, già scarcerato 26enne di Quarto

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
LA DECISIONE DEL TRIBUNALE
LA DECISIONE DEL TRIBUNALE
PUBBLICITÀ

Sigarette e botti illegali, un curioso mix sequestrato a Visone Angelo, 26enne di Quarto. A scoprirlo i carabinieri della stazione di Pozzuoli durante un posto di controllo. Il giovane non si è scomposto quando gli è stato imposto l’alt. Immaginava il tradizionale controllo da “patente e libretto”. Quando i militari hanno intravisto alcune stecche di sigarette in auto, il vento è cambiato. Dalla perquisizione effettuata sono emerse 16 stecche di tabacchi di contrabbando. Nella sua abitazione, invece, sono stati rinvenuti 50 ordigni esplosivi artigianali: 9 chili di polveri che avrebbero potuto ridurre in pezzi un furgone. Questa mattina il Gip della Settima Sezione del tribunale di Napoli dott.ssa Ciollaro ha disposto la scarcerazione di Visone Angelo, difeso da avv. Luca Gili.

 

PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati