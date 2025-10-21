Arrestato a Pozzuoli con stecche di contrabbando e 50 ordigni, già scarcerato 26enne di Quarto

PUBBLICITÀ

Sigarette e botti illegali, un curioso mix sequestrato a Visone Angelo, 26enne di Quarto. A scoprirlo i carabinieri della stazione di Pozzuoli durante un posto di controllo. Il giovane non si è scomposto quando gli è stato imposto l’alt. Immaginava il tradizionale controllo da “patente e libretto”. Quando i militari hanno intravisto alcune stecche di sigarette in auto, il vento è cambiato. Dalla perquisizione effettuata sono emerse 16 stecche di tabacchi di contrabbando. Nella sua abitazione, invece, sono stati rinvenuti 50 ordigni esplosivi artigianali: 9 chili di polveri che avrebbero potuto ridurre in pezzi un furgone. Questa mattina il Gip della Settima Sezione del tribunale di Napoli dott.ssa Ciollaro ha disposto la scarcerazione di Visone Angelo, difeso da avv. Luca Gili.