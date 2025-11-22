PUBBLICITÀ
Arrestato il tiktoker Don Alì, il “Re dei maranza” che voleva invadere Napoli

Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Torino, guidati dal dirigente Davide Corazzini, hanno arrestato Said Alì, 24 anni, nato in Marocco e cittadino italiano, noto sui social come Don Alì.

Le indagini sono coordinate dalla Procura del capoluogo piemontese. Il giovane, seguitissimo su TikTok e Instagram e autoproclamatosi “Il Re dei Maranza”, era finito al centro delle polemiche nelle scorse settimane per un video girato nel quartiere Barriera di Milano, in cui aggrediva verbalmente un maestro di una scuola elementare accusandolo di aver maltrattato un alunno.

Il docente era stato accerchiato e minacciato da Don Alì e da altri due membri del suo team. L’insegnante aveva denunciato l’accaduto e la procura aveva aperto un fascicolo. Pochi giorni dopo la pubblicazione del video una troupe della trasmissione Dritto e Rovescio di Rete 4, che si trovava in corso Novara, tra i quartieri Aurora e Barriera di Milano, per un servizio proprio su Don Alì, era stata aggredita.

Un uomo incappucciato, armato di una mazza chiodata, si accanito contro l’auto con cui erano arrivati i cronisti e gli operatori, distruggendone il parabrezza. L’aggressore era poi fuggito. Su questo episodio indagano i carabinieri.

