Arrestato l’ex boss di camorra, organizzò il pestaggio di un 17enne

PUBBLICITÀ

In manette è finito Gianluca Moscatiello che è stato accusato di aver organizzato una spedizione punitiva nei confronti di un 17enne che mesi fa aveva litigato con il figlio. Arrestato a Torino l’ex boss del clan Genovese operante ad Avellino.

Moscatiello, insieme ad altri, avrebbe organizzato il raid lo scorso marzo. Il minorenne venne picchiato a sangue. Dopo aver perso i sensi, il 17enne fu messo su un lenzuolo e caricato a bordo di un Suv. Venne ritrovato dai genitori alcune ore dopo. Fu necessario il ricovero. Le indagini hanno portato all’arresto a distanza di mesi di Moscatiello e di altre tre persone. Il 49enne di Atripalda in passato fu condannato per la sua appartenenza al clan e per vari reati.

PUBBLICITÀ