PUBBLICITÀ
HomeCronacaArrestato l'ex boss di camorra, organizzò il pestaggio di un 17enne
CronacaCronaca locale

Arrestato l’ex boss di camorra, organizzò il pestaggio di un 17enne

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
PUBBLICITÀ

In manette è finito Gianluca Moscatiello che è stato accusato di aver organizzato una spedizione punitiva nei confronti di un 17enne che mesi fa aveva litigato con il figlio. Arrestato a Torino l’ex boss del clan Genovese operante ad Avellino. 

Moscatiello, insieme ad altri, avrebbe organizzato il raid lo scorso marzo. Il minorenne venne picchiato a sangue. Dopo aver perso i sensi, il 17enne fu messo su un lenzuolo e caricato a bordo di un Suv. Venne ritrovato dai genitori alcune ore dopo. Fu necessario il ricovero. Le indagini hanno portato all’arresto a distanza di mesi di Moscatiello e di altre tre persone. Il 49enne di Atripalda in passato fu condannato per la sua appartenenza al clan e per vari reati.

PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati