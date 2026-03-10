PUBBLICITÀ
Arrestato lungo Corso Europa a Marano con 21 grammi di cocaina

Lunedì la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 41enne napoletano, con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita ai fini di spaccio di droga. In particolare, gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Campania unitamente ai poliziotti del Commissariato di Giugliano-Villaricca, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare al Corso Europa a Marano, hanno notato un uomo a bordo di uno scooter con fare circospetto pertanto, hanno proceduto al controllo.

L’intuito investigativo dei poliziotti ha trovato positivo riscontro in quanto il predetto è stato trovato in possesso di 66 involucri di cocaina per un peso complessivo di 21 grammi. Per tali motivi, il prevenuto è stato tratto in arresto dal personale operante.

