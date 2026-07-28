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Accusa un malore durante l’immersione in Costiera, 54enne in pericolo di vita

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Accusa un malore durante l'immersione in Costiera, 54enne in pericolo di vita
Accusa un malore durante l'immersione in Costiera, 54enne in pericolo di vita
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Questa mattina i carabinieri della stazione di Sorrento sono intervenuti presso l’ospedale di Sorrento dopo l’arrivo di una 54enne. La donna, durante un’immersione subacquea organizzata a Massa Lubrense presso la Cala Delle Mortelle, avrebbe accusato un malore e terminato le scorte di ossigeno durante la fase di risalita.

I soccorsi sono stati allertati da altri escursionisti. Cause in corso di accertamento. La donna possiede regolare brevetto.

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Ricoverata, è in pericolo di vita.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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