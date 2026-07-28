Accusa un malore durante l’immersione in Costiera, 54enne in pericolo di vita

Questa mattina i carabinieri della stazione di Sorrento sono intervenuti presso l’ospedale di Sorrento dopo l’arrivo di una 54enne. La donna, durante un’immersione subacquea organizzata a Massa Lubrense presso la Cala Delle Mortelle, avrebbe accusato un malore e terminato le scorte di ossigeno durante la fase di risalita.
I soccorsi sono stati allertati da altri escursionisti. Cause in corso di accertamento. La donna possiede regolare brevetto.
Ricoverata, è in pericolo di vita.
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