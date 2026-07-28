Atti intimidatori e tentato omicidio, torna in carcere lo storico boss dei Casalesi

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I carabinieri di Caserta, coordinati dalla Dda (procuratore aggiunto Michele Del Prete) hanno sottoposto a fermo ieri Andrea Autiero, elemento di spicco della fazione Russo-Schiavone del clan dei Casalesi, un tempo referente della federazione mafiosa a Gricignano di Aversa.

Autiero, 65 anni, uscito di carcere dopo una detenzione ultraventennale, parte della quale trascorsa al 41bis, è accusato del tentato omicidio su commissione di una donna e due gravi episodi intimidatori avvenuti a Gricignano. I militari dell’arma e la Procura antimafia partenopea gli contestano di essere l’autore degli spari contro il distributore di carburante del sindaco di Gricignano di Aversa e contro un «sale e tabacchi» dello stesso comune casertano.

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Durante una perquisizione i militari dell’arma hanno sequestrato, tra l’altro, 6mila euro in contanti e un assegno di mille euro. Il 65enne (difeso dall’avvocato Cristina Mottola) è stato chiuso nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.