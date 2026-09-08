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Arriva la ZTL a Miseno, la gioia del sindaco Della Ragione: “Spallata alla sosta selvaggia”

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Arriva la ZTL a Miseno, la gioia del sindaco Della Ragione:
Arriva la ZTL a Miseno, la gioia del sindaco Della Ragione: "Spallata alla sosta selvaggia"
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Bacoli, e in particolare la zona di Miseno, avranno finalmente la ZTL. A riferirlo, il sindaco Josi Gerardo Della Ragione: la novità arriva proprio nel pieno della battaglia, da parte del primo cittadino, contro la sosta selvaggia.

Il Ministero dell’Interno ha approvato il progetto, del Comune flegreo, per allestire le telecamere con lettura targa ed i varchi telematici. Un lavoro che è durato quasi un anno. Ce ne saranno ben due: una a via Plinio il Vecchio e l’altra a via Dragonara.

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Arriva la ZTL a Miseno, la gioia del sindaco Della Ragione: “Spallata alla sosta selvaggia”

Di seguito, il comunicato integrale del sindaco Josi Gerardo Della Ragione, pubblicato sul proprio profilo Facebook:

“Ce l’hanno autorizzata! Avremo a Miseno la zona a traffico limitato. Il Ministero dell’Interno ha approvato il nostro progetto per allestire le telecamere con lettura targa ed i varchi telematici. Un lavoro che è durato quasi un anno. Ne avremo due: una a via Plinio il Vecchio e l’altra a via Dragonara.
Una grande conquista per Bacoli.

E per questo angolo di paradiso. Che va difeso. Lo avevamo promesso. Adesso, si farà. Così tuteleremo i residenti che, soprattutto in estate, venivano preso d’assalto con parcheggi folli e lunghe file di traffico in entrata ed in uscita. Così tuteleremo i bagnanti ed il territorio, non può paralizzato. Potranno accedere nella ZTL chi vi abita e chi può raggiungere aree di sosta regolari. Potranno accedere in auto l moto avventori di attività commerciali con regolari parcheggi. Come accade nelle altre ZTL della nostra città.

Così metteremo fine alla piaga della sosta selvaggia. Così finirà lo scempio di spazi autorizzati per far sostare dieci auto, e che invece ne parcheggiano il quadruplo. Una tra le principali cause del traffico in strada che soffocava Miseno.

Così potremmo trasformare Capo Miseno, in alcuni tempi dell’anno, in una meravigliosa isola pedonale. Via lamiere, e spazio alle famiglie che passeggiano. Via baracche e tubolari, e spazio a tavolini, panchine, aiuole. Via vandali che, dopo una giornata di mare, scaricavano spazzatura dai finestrini delle auto. Via smog e caos, e spazio alla visione del mare. Perché neanche più il mare si vedeva dalla strada, a Miseno.

Aumenteremo così la sicurezza del luogo. Ma, soprattutto, metteremo fine allo scempio dei fitti abusivi. E di chi fitta, soprattutto nei mesi estivi, case senza contratto. Perché nei mesi estivi questo dispositivo cambierà il modo di vivere questa vera e propria riserva naturale, presa d’assalto per decenni.

Una rivoluzione necessaria. Perché dobbiamo riconquistare la vivibilità perduta. Perché la confusione crea solo mancato rispetto delle regole. E quindi vantaggi per pochi e svantaggi per tutti. Avremo una vasta area parcheggio all’ingresso. Avremo le navette. Avremo sempre più pullman e trasporto pubblico. Avremo una nuova Miseno. E continueremo a renderla possibile confrontandoci con cittadini, residenti, associazioni, la scuola, la chiesa, i ristoratori, stabilimenti balneari, imprenditori, tutti.

È un nuovo inizio. Si volta pagina, anche qui. Insieme, ci riusciamo. Un passo alla volta”.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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