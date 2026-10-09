Arzano, picchia compagna davanti al figlio di 8 anni e aggredisce i carabinieri

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uesta notte ad Arzano i carabinieri della sezione radiomobile di Casoria e i militari della stazione di Arpino di Casoria hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale un 47enne.

I militari – allertati dal 112 – sono intervenuti in un appartamento per la segnalazione di una lite. Arrivati sul posto, il 47enne, verosimilmente ubriaco, ha prima spintonato i carabinieri e poi gli ha lanciato vari oggetti presenti in casa. Non è stato semplice bloccare l’uomo, è stato necessario l’uso dello spray al peperoncino in dotazione.

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Una volta riportata la calma, i militari hanno sentito la compagna dell’uomo. La donna 50enne ha raccontato, con il figlio di 8 anni presente, innumerevoli episodi di maltrattamenti culminati questa notte. Il 47enne è stato arrestato e trasferito in carcere.