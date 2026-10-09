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La segnalazione ha fatto scattare le ricerche dei Carabinieri, estese anche alle province limitrofe. La vettura è stata individuata dai militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Casoria. Indagini in corso per ricostruire la dinamica del furto.

Lascia l’auto nel parcheggio di una palestra e, al termine dell’attività, non la ritrova più. È quanto accaduto nel pomeriggio dell’8 ottobre, quando una Ford Fiesta è stata rubata dal parcheggio di una struttura sportiva in via Giacomo Matteotti, a Cesa. Grazie alle immediate ricerche attivate dopo la denuncia, il veicolo è stato ritrovato poche ore dopo ad Arzano, in provincia di Napoli.

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Ruba auto dal parcheggio della palestra a Cesa, ritrovata ad Arzano dopo poche ore

Secondo quanto riferito nella denuncia presentata presso la Stazione dei Carabinieri di Sant’Arpino, l’autovettura era stata lasciata in sosta intorno alle 15:30. Soltanto circa due ore più tardi, al momento di riprenderla, il proprietario del mezzo si è accorto che il veicolo era sparito.

Ricevuta la segnalazione, sono state immediatamente avviate le ricerche, estese anche alle centrali operative delle Compagnie dei Carabinieri delle province di Caserta e Napoli, con l’obiettivo di individuare tempestivamente l’autovettura.

L’attività ha dato esito positivo intorno alle 19:00, quando i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Casoria hanno rinvenuto la Ford Fiesta in via Giovanni Pascoli, nel comune di Arzano.

Il ritrovamento ha consentito di recuperare il veicolo sottratto, mentre proseguono gli accertamenti per ricostruire le circostanze del furto e individuare gli eventuali responsabili. Le aree interessate dall’episodio, sia quella in cui l’auto era stata sottratta sia quella del successivo ritrovamento, risultano dotate di sistemi di videosorveglianza, i cui eventuali filmati potranno contribuire alle indagini.

L’episodio conferma l’importanza della tempestiva segnalazione alle Forze dell’Ordine e del coordinamento tra i reparti territoriali, elementi fondamentali per rendere più efficaci le ricerche e favorire il recupero dei veicoli rubati.

L’Autorità Giudiziaria è stata informata. Le indagini sono in corso.