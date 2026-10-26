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Arzano sarà “zona rossa” da qui ai prossimi sei mesi. Lo ha deciso il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, con un’ordinanza in vigore a partire da giovedì 22 ottobre e fino al 23 aprile 2027.

Arzano sarà blindata per 6 mesi, il prefetto istituisce la “zona rossa”

Con l’istituzione della zona rossa, si vuol cercare di rendere il Comune di Arzano interessato il meno possibile dai reati. Il Prefetto ha spiegato che “l’istituzione di zone a vigilanza rafforzata persegue una finalità di prevenzione generale ed un’importante funzione di deterrenza contro il compimento di illeciti, contribuendo significativamente ad assicurare la piena e libera vivibilità degli spazi pubblici e contrastando il pericolo per l’ordinato vivere civile”.

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Diverse zone saranno interessate da maggiori controlli da parte delle forze dell’ordine e saranno allontanati pregiudicati e persone moleste. Di seguito, la mappa della zona rossa di Arzano istituita con provvedimento del Prefetto nel Comune di Napoli:

Via C. Colombo, via Ignazio Silone, via Meucci, via A. Cardarelli;

Via Luigi Ruocco, via Zanardelli, via Santa Giustina, via del Centenario, via Giuseppe Garibaldi;

Via Napoli, via Atella, via Montessori, sottopasso Circ. Esterna di Napoli (rotonda di Arzano);

Via A. Pecchia/via Sette Re, via Pecchia/via Giannone- Piazza Cimmino;