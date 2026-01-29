PUBBLICITÀ
Colpo al bancomat a Giugliano, l’esplosione di fronte al Comando dei vigili urbani

Assalto con doppia esplosione al bancomat della filiale della “Banca di Credito Popolare” di Giugliano, in via Aniello Palumbo e nelle immediate vicinanze di piazza Gramsci.

I banditi hanno agito nella serata di ieri, mercoledì 28 gennaio, piuttosto indisturbati in quanto, complici il maltempo e la partita del Napoli in programma alle 21, molte persone erano in casa.

La filiale è ubicata di fronte al comando dei vigili urbani di Giugliano e all’ufficio delle Politiche Sociali. Al vaglio le telecamere di videosorveglianza poste in zona, nella speranza che abbiano potuto riprendere i ladri in azione.

I danni, molto ingenti così come il bottino, sono ancora da quantificare. I lavori di ripristino sono già in corso, con l’area oggetto dell’assalto che è stata transennata.

Indaga la polizia.

Assalto al bancomat a Giugliano, ladri fuggono via col grosso bottino

 

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

