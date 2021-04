Tre giovani di Giugliano presi dopo un colpo effettuato ieri all’Asl di Afragola. I malviventi sono entrati in azione ieri pomeriggio. Hanno fatto irruzione negli uffici del distretto sanitario e stavano per portare via la cassa dei ticket quando sono sopraggiunti i poliziotti. E’ iniziato un inseguimento, terminato dopo poco. Gli Agenti del Commissariato di Afragola, insieme a quelli della Squadra Mobile di Napoli, sono riusciti ad arrestare i 3 soggetti che avevano provato a scappare in un vicoletto nelle vicinanze. Erano a bordo di un’auto. Sono stati portati presso il locale commissariato e sottoposti a fermo.

Non è la prima volta che distretti dell’Asl vengono presi d’assalto. Era lo scorso febbraio quando alcuni malviventi assaltarono le casse automatiche poste negli uffici dell’Asl di via Vergara. I rapinatori immobilizzarono la guardia giurata mentre all’interno c’erano ancora delle persone. I malviventi dopo aver bloccato il vigilante, che si trovava all’ingresso della struttura, distrussero la cassa automatica per il pagamento dei ticket (cosiddetto punto giallo), con un flex per sottrarre tutto il denaro che vi era all’interno. Circa 7mila euro il bottino

La rapina si è consumata mentre decine di dipendenti erano ancora in servizio e dopo l’accaduto hanno subito allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia di stato che hanno raccolto testimonianze dai presenti e recuperato le immagini di videosorveglianza installate all’interno e all’esterno dell’Asl.

Ad agire potrebbe essere stata la stessa banda.