Assurdo a Casavatore, evade dai domiciliari per montare tapparelle in casa di altro detenuto

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Controlli dei carabinieri della stazione di Casavatore. Denunciato per detenzione di droga a fini di spaccio un 56enne del posto. Era in via San Pietro e addosso nascondeva 32 dosi di cocaina, pronte per essere smerciate.

Stessa sorte per un 44enne, già ai domiciliari, sorpreso a installare le tapparelle agli infissi dell’abitazione di un altro detenuto agli arresti domiciliari. Per lui l’accusa è di evasione.

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Non sono mancati controlli alla circolazione. Identificate 82 persone e ispezionati 43 veicoli. Ben 9 quelli sequestrati, 2 quelli sottoposti a fermo amministrativo.

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Sorpreso alla guida mentre utilizzava il telefono cellulare, ha tentato di sfuggire a un controllo della Polizia Stradale, lanciando dal finestrino un sacchetto contenente 2 chili di hashish. Dopo essersi dato alla fuga, attraversando anche una corsia Telepass senza pagare il pedaggio, è stato rintracciato e raggiunto da un provvedimento restrittivo.

La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 49 anni, con precedenti di polizia, gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il provvedimento è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli.

La vicenda risale al 4 maggio 2026, quando gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Fuorigrotta hanno notato un automobilista intento a utilizzare il telefono mentre era alla guida. I poliziotti gli hanno intimato l’alt per procedere al controllo, ma la situazione ha preso una piega inaspettata.

L’uomo, dopo aver inizialmente accostato, avrebbe improvvisamente lanciato dal finestrino un sacchetto contenente 20 panetti di hashish, per un peso complessivo di circa 2 chilogrammi. Subito dopo si sarebbe dato alla fuga, cercando di far perdere le proprie tracce tra le altre automobili in circolazione.

Nel tentativo di sottrarsi al controllo, il 49enne avrebbe proseguito la marcia tra i veicoli, arrivando anche ad attraversare una corsia Telepass senza effettuare il pagamento del pedaggio autostradale.

Una fuga che, tuttavia, non gli ha permesso di evitare le successive indagini della Polizia di Stato. Gli accertamenti condotti dagli investigatori hanno infatti portato all’emissione della misura cautelare nei confronti dell’uomo, ritenuto gravemente indiziato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Nei giorni scorsi, gli agenti della Polizia di Stato sono riusciti a rintracciare il 49enne a Giugliano, dando esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli.