Mario Spedaliere, il nuovo bollettino: “Condizioni stabili, non necessario nuovo intervento”

Le condizioni di Mario Spedaliere, il 34enne tifoso del Portici colpito alla testa da una mazza da parte di un 19enne, al termine del match tra Puteolana e Portici domenica scorsa, sono stazionarie senza alcun segno di peggioramento.
I parametri e gli esami in ordine. Prosegue neuroprotezione con analgosedazione. Il paziente non necessita al momento di un ulteriore intervento chirurgico. La prognosi resta strettamente riservata.
Nel frattempo gli amici dell’uomo hanno sistemato uno striscione dinanzi al reparto di terapia intensiva: “Mario non mollare, siamo con te. Gli amici di Vico Savastano”. Di fianco allo striscione una felpa della Madonna dell’Arco di Portici.
Il fratello dell’aggressore di Pozzuoli: “Chiedo scusa a Mario, se è stato lui dovrà pagare”