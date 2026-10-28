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Mario Spedaliere, il nuovo bollettino: “Condizioni stabili, non necessario nuovo intervento”

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Mario Spedaliere, il nuovo bollettino:
Mario Spedaliere, il nuovo bollettino: "Condizioni stabili, non necessario nuovo intervento"
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Le condizioni di Mario Spedaliere, il 34enne tifoso del Portici colpito alla testa da una mazza da parte di un 19enne, al termine del match tra Puteolana e Portici domenica scorsa, sono stazionarie senza alcun segno di peggioramento.

I parametri e gli esami in ordine. Prosegue neuroprotezione con analgosedazione. Il paziente non necessita al momento di un ulteriore intervento chirurgico. La prognosi resta strettamente riservata.

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Nel frattempo gli amici dell’uomo hanno sistemato uno striscione dinanzi al reparto di terapia intensiva: “Mario non mollare, siamo con te. Gli amici di Vico Savastano”. Di fianco allo striscione una felpa della Madonna dell’Arco di Portici.

Il fratello dell’aggressore di Pozzuoli: “Chiedo scusa a Mario, se è stato lui dovrà pagare”

 

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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