Accordo camorra-mafie, spunta un nuovo pentito del clan Senese

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C’è il sesto pentito nel processo in corso a Milano sul caso Hydra. Si tratta di Giancarlo Vestiti, ritenuto il referente del clan Senese in Lombardia e figura di vertice della ‘mafia a tre teste’ emersa dalla indagine della DDA milanese. La nuova strada processuale scelta da Vestiti è emersa nel corso dell’udienza di oggi nell’aula bunker di piazza Filangieri.

Il ruolo di Vestiti nell’alleanza tra le tre mafie

Nel maggio 2020, l’importante ruolo di Vestiti sarebbe emerso grazie alle parole intercettate a Gioacchino Amico: “Giancarlo con tutte le famiglie calabresi e… già lui qua è responsabile…!… Un napoletano come responsabile per Sicilia e per Calabria… ma tu stai coglionando? Non è napoletano, quello è di Afragola“. Anche il referente di una cosca della ‘ndrangheta, Santo Crea, avrebbe riconosciuto a Vestiti la sua importanza: “Guardate che voi siete al centro siete come epicentro di molti equilibri – voi siete l’epicentro di molti equilibri, per i figlioli, per noi per tutti..!”

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