Ha perseguitato, controllato, minacciato e aggredito la sua fidanzata, residente a Montesarchio, nella provincia di Benevento, anche quando ormai la relazione era terminata.

Per questo nella mattinata di ieri, mercoledì 8 ottobre, un uomo residente nel Napoletano è stato destinatario di una ordinanza di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa e del divieto di dimora nel Comune di Montesarchio.

Assurdo in Campania, picchia e obbliga la fidanzata a dormire in videochiamata per controllarla

Le indagini, condotte dai carabinieri della stazione di Montesarchio e coordinate dalla Procura di Benevento, hanno rivelato che l’indagato, sia durante la relazione sentimentale, sia quando questa era ormai terminata, ha posto in essere condotte persecutorie nei confronti della donna, con minacce e percosse, condizionandone il modo di vestire e controllando il suo cellulare, del quale, in alcune occasioni, è arrivato anche a impossessarsi, per controllare i suoi movimenti.

La volontà dell’indagato di controllare la donna si esprimeva con la costrizione, da parte della persona offesa, di dormire con il cellulare in videochiamata, affinché l’uomo potesse controllarla anche in orario notturno. L’attività di indagine, partita a seguito della denuncia presentata dalla persona offesa, ha permesso ai carabinieri di raccogliere indizi di colpevolezza nei confronti dell’uomo.

Inoltre, la misura cautelare si è resa necessaria in quanto sussistevano fondati motivi per ritenere che l’indagato potesse reiterare le sue condotte nei confronti dell’ex fidanzata, mettendone un pericolo l’incolumità.