Aumento 100 euro pensioni, botta e risposta tra Cirielli e Fico

“Per alzare di 100 euro le pensioni più basse si utilizzeranno i fondi europei”.

Lo dice il candidato del centrodestra Edmondo Cirielli rilanciando la sua proposta.

“Con me presidente, la Campania riconoscerà un contributo di almeno 100 euro al mese per chi percepisce le pensioni più basse.

Io faccio prima i conti e poi presento le proposte – spiega – Utilizzeremo i fondi sociali europei, per i quali abbiamo già verificato le coperture”. “Sono contento – aggiunge Cirielli – che i miei avversari attacchino sia la proposta del condono per le case di necessità che il contributo per le pensioni più basse. Hanno fatto chiarezza: non vogliono né l’uno, né l’altro. I campani ne prendano atto!”

Fico, aumento 100 euro pensioni con fondi Ue impossibile

L’aumento di cento euro delle pensioni minime con i fondi Ue “è una cosa profondamente sbagliata: si sa benissimo che non possono essere aumentate le pensioni con i fondi Ue”.

Lo dice il candidato del centrosinistra in Campania Roberto Fico replicando alla proposta lanciata dal suo avversario Edmondo Cirielli.

“Questa e quella del condono sono due false proposte – sottolinea a margine di un appuntamento elettorale con Confesercenti – questa è ignoranza chiara della destra, che fa propaganda elettorale”.