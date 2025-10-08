Autoambulanza tamponata lungo la Circumvallazione a Qualiano

PUBBLICITÀ

Ieri un’autoambulanza sarebbe stata tamponata lungo la Circumvallazione Esterna a Qualiano. Il racconto dell’incidente è stato riportato da Manuel Ruggiero, presidente dell’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate.

“Stavamo per svoltare a destra sulla circonvallazione esterna di Qualiano , in corrispondenza di via Avv Antonio Palumbo quando, improvvisamente, una Fiat nera è sopraggiunta da dietro a forte velocità, ci ha tamponato e ci ha sbalzato in avanti.

Il conducente si è poi allontanato senza prestare soccorso né sincerarsi delle nostre condizioni Ho passato qualche ora in ospedale per accertamenti: per fortuna nulla di grave, ora sono a casa e sto meglio. Un avvertimento per chi era alla guida della Fiat nera: le forze dell’ordine stanno indagando e le telecamere della zona faranno il loro lavoro, stai sereno. A presto Pirata della strada! (I testimoni sul posto hanno visto che stavi con il telefono in mano)“, conclude Ruggiero.

