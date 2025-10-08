PUBBLICITÀ
HomeCronacaAutoambulanza tamponata lungo la Circumvallazione a Qualiano
CronacaCronaca locale

Autoambulanza tamponata lungo la Circumvallazione a Qualiano

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Autoambulanza tamponata lungo la Circumvallazione a Qualiano
Autoambulanza tamponata lungo la Circumvallazione a Qualiano
PUBBLICITÀ

Ieri un’autoambulanza sarebbe stata tamponata lungo la Circumvallazione Esterna a Qualiano. Il racconto dell’incidente è stato riportato da Manuel Ruggiero, presidente dell’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate. 

Stavamo per svoltare a destra sulla circonvallazione esterna di Qualiano , in corrispondenza di via Avv Antonio Palumbo quando, improvvisamente, una Fiat nera è sopraggiunta da dietro a forte velocità, ci ha tamponato e ci ha sbalzato in avanti.
Il conducente si è poi allontanato senza prestare soccorso né sincerarsi delle nostre condizioni Ho passato qualche ora in ospedale per accertamenti: per fortuna nulla di grave, ora sono a casa e sto meglio. Un avvertimento per chi era alla guida della Fiat nera: le forze dell’ordine stanno indagando e le telecamere della zona faranno il loro lavoro, stai sereno. A presto Pirata della strada! (I testimoni sul posto hanno visto che stavi con il telefono in mano)“, conclude Ruggiero.

PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati