Banda della “marmotta” in azione nel Sannio, doppio colpo agli sportelli e fuga col bottino

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Notte di paura a Morcone, dove una banda di malviventi ha preso d’assalto due sportelli automatici, facendo esplodere prima il bancomat della banca Bpm e, a pochi minuti di distanza, il Postamat dell’ufficio postale. Il doppio colpo è stato messo a segno intorno alle 4.30 in via Roma, nel cuore del comune dell’Alto Tammaro.

Banda della “marmotta” in azione nel Sannio, doppia esplosione agli sportelli e fuga col bottino

La tecnica utilizzata sarebbe riconducibile a quella della cosiddetta banda della marmotta, specializzata nell’assalto agli sportelli automatici attraverso l’impiego di ordigni esplosivi. Le deflagrazioni hanno provocato danni ingenti alle strutture e svegliato numerosi residenti, scossi dal forte boato nel silenzio delle prime ore del mattino.

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Secondo una prima ricostruzione, i malviventi avrebbero agito con l’obiettivo di raggiungere le casseforti dei due dispositivi e impossessarsi del denaro custodito al loro interno. Resta ancora da chiarire se il piano sia andato a segno e, soprattutto, quale sia l’eventuale somma sottratta.

Sul luogo degli assalti sono intervenuti i carabinieri, impegnati negli accertamenti necessari a ricostruire le modalità dell’azione e a individuare i responsabili. Presenti anche i vigili del fuoco del Comando provinciale di Benevento, che hanno provveduto a mettere in sicurezza le aree interessate e a verificare le condizioni delle strutture danneggiate dalle esplosioni.

Gli investigatori stanno ora raccogliendo gli elementi utili alle indagini per stabilire se i due episodi siano riconducibili alla stessa azione criminale e individuare la via di fuga utilizzata dai banditi. Al momento, il bilancio comprende danni significativi agli sportelli automatici e un bottino ancora da quantificare.