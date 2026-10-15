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Ruba 400 euro di cialde di caffè nel supermercato a Pozzuoli, ladro colto in flagrante

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Ruba 400 euro di cialde di caffè nel supermercato a Pozzuoli, ladro colto in flagrante
Ruba 400 euro di cialde di caffè nel supermercato a Pozzuoli, ladro colto in flagrante
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E’ probabile che si trattasse di un furto su commissione o di un mercato nero per vendere al miglior offerente. Fatto sta che i carabinieri della stazione di Monteruscello hanno arrestato per furto aggravato Mario Frenna, 49enne napoletano già noto alle forze dell’ordine.

I militari hanno fermato l’uomo nei pressi del supermercato Mister Risparmio a via Monteruscello e lo hanno controllato. Perquisito, è stato trovato in possesso di diverse confezioni di cialde del caffè.

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Dagli accertamenti è emerso che il 49enne avesse poco prima rubato nel vicino supermercato quella merce per un valore di circa 400 euro.

L’arrestato è in carcere.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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