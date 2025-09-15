PUBBLICITÀ
Banditi in azione tra Giugliano e Qualiano, fucile contro i benzinai per rapinare i distributori

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Poco fa i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Giugliano in Campania sono intervenuti a Varcaturo per una rapina consumata presso un distributore di carburanti a via Comunale Domitiana dove poco prima due individui di cui uno armato di fucile a bordo di una Renault Captur si erano fatti consegnare dal dipendente un centinaio di euro.

Successivamente i militari sono intervenuti a Qualiano dove, presumibilmente gli stessi malviventi, avevano tentato una rapina a un distributore di via Santa Maria a Cubito. La rapina in questo caso non andava a buon fine perché il dipendente era fuggito.
Fortunatamente nessun colpo è stato esploso, nessun ferito. Indagini in corso

