Beccati i ‘clienti’ delle prostitute a Marcianise, raffica di multe

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Undici persone sanzionate e un’intensificazione dei controlli nelle aree maggiormente interessate dal fenomeno della prostituzione su strada. È il bilancio di un mirato servizio straordinario svolto la notte scorsa dai Carabinieri della Stazione di Marcianise, con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Marcianise e dei militari della Stazione di Gricignano di Aversa.

L’ordinanza del Comune di Marcianise

L’attività è stata pianificata nell’ambito delle iniziative di controllo del territorio finalizzate a contrastare il fenomeno della prostituzione su strada e a garantire maggiori condizioni di sicurezza e decoro urbano, in attuazione dell’ordinanza sindacale emanata dal Comune di Marcianise lo scorso 13 luglio.

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Nel corso dei controlli i militari hanno identificato diverse persone sorprese a violare le disposizioni previste dall’ordinanza comunale, contestando complessivamente 11 sanzioni amministrative, di cui sei nei confronti di donne dedite all’attività di prostituzione e cinque nei confronti di clienti intenti a contrattare o usufruire delle relative prestazioni nelle aree interessate dal provvedimento.

Multe da 3mila euro a Marcianise

Le violazioni accertate hanno comportato l’elevazione di sanzioni amministrative per un importo complessivo di 3.000 euro. Dell’attività svolta è stata informata la competente Autorità amministrativa per i successivi adempimenti.

L’operazione rientra nel più ampio dispositivo di controllo del territorio predisposto dall’Arma dei Carabinieri per assicurare il rispetto delle ordinanze emanate dagli enti locali, contrastare fenomeni che incidono sulla vivibilità degli spazi pubblici e rispondere alle esigenze di sicurezza rappresentate dai cittadini.

Attraverso servizi mirati e una costante presenza sul territorio, i Carabinieri proseguiranno le attività di vigilanza nelle aree maggiormente interessate dal fenomeno, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle regole, tutelare il decoro urbano e rafforzare la percezione di sicurezza della collettività.